Bayraklı'da 23 Nisan şenlikleri başladı

Okulların ikinci ara tatiline girmesiyle ilk günden çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Her yıl binlerce çocuğu 23 Nisan etkinliklerinde bir araya getiren Bayraklı Belediyesi, bu yıl da birbirinden eğlenceli programları 14 mahallede çocuklarla buluşturuyor. Okulların ara tatiline girmesiyle heyecanı ikiye katlanan coşkulu şenliklerin ilk gününde doyasıya eğlenen minikler, Hacivat-Karagöz'den kostümlü kahramanlara, müzikli eğlencelerden spor müsabakalarına kadar birçok aktiviteye katıldı. Bu çerçevede Bayraklı'da hafta boyunca sürecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde başladı. Büyük coşku akşam saatlerinde ise Körfez Mahallesi Göksel Arsoy Parkı'nda devam etti. Çocuklar, kendileri için özel hazırlanan eğlenceli aktivitelerle gün boyu eğlenmenin keyfini yaşadı. DJ performansları, Hacivat-Karagöz, spor etkinlikleri, jonglör şovları ile sihirbaz gösterileri çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Aileler de çocuklarının sevincine ortak oldu.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl da hafta boyunca kutlayacağız. Okulların tatile girmesiyle birlikte başladığımız 23 Nisan şenliklerimizde çocuklarımızın mutluluğuna ortak oluyoruz. Onların sevinci, yüzlerinin gülmesi her şeye değer. 23 Nisan günü ise Bayraklı sahilinde coşkuyu konserler, etkinlikler ve sürprizlerle taçlandıracağız. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini şenliğimize bekliyoruz” dedi.

Hafta sonu programı

Bayraklı'da 23 Nisan şenlikleri çerçevesinde hafta sonunda 5 etkinlik gerçekleşecek. Cumartesi saat 13.00 ve 17.00'de Osmangazi Konferans Salonu'nda iki gösteri çocuklarla buluşacak. 16 Nisan Pazar ise saat 13.00'de Cengizhan Mahallesi Ekrem Akurgal Parkı'nda, 15.00'de Manavkuyu Mahallesi Bahadır Grammeşin Parkı'nda, 17.00'de ise Alpaslan Mahallesi Teras Kafe'de çocuklar, eğlenceli Hacivat-Karagöz ve sihirbaz gösterilerinin yanı sıra halat çekme, penaltı atışları ve basketbol turnuvaları, çuval yarışları gibi birbirinden renkli aktivitelerde bir araya gelecek.