Bayraklı'da 24 mahalle köşe bucak temizlendi

Yaklaşık bir ay boyunca her gün bir mahallede yürütülen çalışmalara Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da katıldı.

Bayraklı Belediyesi Temizlik, Zabıta, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, sokaklar yıkanıp dezenfekte edildi, yabani otlar tıraşlanıp süpürüldü, çöp kutuları elden geçirildi. 24 mahalledeki uygulamada yol, kaldırım ve asfalt gibi ihtiyaçlar da giderildi. İlçenin her mahallesinin tamamen temizlenmesi amaçlanan uygulama sırasında, zabıta ekipleri de esnafa uyarılarda bulundu. Ekipler, cadde ve sokaklardaki kaldırım işgallerine son verilmesini, engelli yollarına park eden araçların kaldırılmasını istedi.

"Temiz Bayraklı"

Ekiplerin birçok mahalledeki çalışmalarını yerinde inceleyen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İlçemizin her köşesini baştan sona temizleyip, dezenfekte ettik. 24 mahallemizin tamamında aynı çalışmayı uyguladık. Temiz bir Bayraklı oluşturmak ve ilçemizi bu şekilde korumak istiyoruz. Çünkü Bayraklı en iyisine, en güzeline layık. Bayraklı hepimizin” dedi.