Bayraklı'da 30 Ağustos coşkusu

Kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlikler önce Sevgi Yolunda sonra ise tarihi Smyrna Antik Kentindeki resepsiyonla devam etti. Bayraklı'da büyük coşkuyla ve heyecanla kutlamalara katılanları selamlayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “30 Ağustos'a sahip çıkmak ve onu yaşatabilmek bizim görevimiz” dedi.

Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla Bayraklı'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında ilk olarak kortej yürüyüşüne katılan çocuklara yüz boyama, çuval ve halat çekme yarışları gibi aktiviteler düzenlendi. Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonu önünden başlayan yürüyüş, Sevgi Yolu sonundaki Atatürk anıtına kadar meşaleler, sloganlar, marşlar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde sürdü. Dev Türk ve Atatürk bayraklarının açıldığı yürüyüşe sahil güvenlik ekipleri de denizden eşlik etti. Kortej yürüyüşü güzergahında bulunan asker kıyafetli Bayraklı Belediye Tiyatrosu öğrencileri de alkış aldı.

Sevgi Yolunda oluşturulan platformda sahneye çıkan Bayraklı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu ise gösterileriyle beğeni kazandı. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün temsili canlandırması da coşkulu kalabalıktan alkış aldı.

“Her zaman bu kavganın peşinde olacağız”

Törende yanına gazileri alarak konuşma yapan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Ne mutlu bize ki Bayraklı'da böyle coşkuyla, heyecanla, bu anlamlı güne bu kadar değer vererek, hep beraber olabiliyoruz ve bu tarihsel mirasımıza sahip çıkıyoruz. Bizimle birlikte olan herkese saygılarımızı sunuyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız; aslında bitmiş sanılan bir milletin, tükenmiş sanılan bir ulusun yeniden küllerinden doğduğu, dosta düşmana, herkese varlığını tekrar gösterdiği çok önemli bir gün. Emperyalizme bu topraklarda vurulan en büyük tokadın adı. Bu tokadı atan tüm şehitlerimizin, gazilerimizin ve özellikle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önünde saygıyla eğiliyorum. 30 Ağustos'a sahip çıkmak bizim görevimiz. Ama bir görevimiz de bunu yaşatabilmek. Bunun ilk unsuru işimizi doğru yapabilmek. Çocuklarımıza, gençlerimize, kentimize, insanımıza sahip çıkacağız. İşlerimizi adam gibi, kimseden korkmadan, halkımız ve vatandaşımız için çalışarak yapacağız. Emperyalizmle mücadele bitmiş değil. Köylümüz, çiftçimiz, işçimiz, sanayicimiz, esnafımız özgürleşmedikten sonra ve uluslararası bankaların elinde kredi kartlarıyla rehin kaldığımız sürece emperyalizmle mücadele devam edecek. Şunu unutmasınlar ki; biz bütün gücümüzle bu bayrağın altında, bölünmez vatanın bir evladı ve bireyi olarak bu mücadelenin, bu kavganın her zaman sonuna kadar peşinde olacağız. Bütün Bayraklılı hemşerilerimden şunu istiyorum: Gelin bu kavgayı Bayraklı'dan İzmir'e, Türkiye'ye, dört bir yana el birliğiyle götürmenin yollarını bulalım” diye konuştu.

Karşıyaka Muharip Gaziler Derneği Başkanı Halil Taşçı da “Bayraklı, bayrağına Atatürk'üne, cumhuriyete sahip çıkan bir ilçe. Bu topraklar kolay kazanılmadı. Bizden önceki büyüklerimiz canlarını verdi. Birçoğu engelli kaldı ve rahmete erişti. Tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz, 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyoruz” dedi.

Smyrna'da Zafer Bayramı Resepsiyonu

Konuşmaların ardından Tarihi Smyrna Antik Kentinde ilk kez düzenlenen Zafer Bayramı Resepsiyonuna geçildi. Törene Başkan Sandal ve eşi Aylin Sandal'ın yanı sıra Gaziemir Belediye Başkan Vekili İzel Zenginobuz Derinsu, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, Bayraklı Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, İlçe Müftüsü Dr. Bilal Doğan, Karşıyaka Muharip Gaziler Derneği Başkanı Halil Taşçı ve dernek üyeleri ile Bayraklı protokolü katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkilikte barkovizyon gösteriminin ardından Bayraklı Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan Kuvayı Milliye Destanı'nın bir bölümü sahnelendi. Sonrasında ise sahneye belediye halk oyunları ekibi çıktı. Topluluğun gösterileri katılımcıların beğenisini kazanırken son olarak ise Şef Dr. Halil Altınköprü yönetimindeki Bayraklı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu seslendirdikleri birbirinden değerli eserlerle tarihi bir konser verdi. Etkinlik hep bir ağızdan söylenen 10. Yıl Marşı ile son buldu.