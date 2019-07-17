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Bayraklı'da 32 takımın katılımıyla gençlik futbol turnuvası

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, merakla beklenen gençlik futbol turnuvası, Manisa, Aydın ve İzmir’den 32 takımın katılımıyla başladı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, merakla beklenen gençlik futbol turnuvası, Manisa, Aydın ve İzmir'den 32 takımın katılımıyla başladı. Turnuvanın ilk vuruşunu ise Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal yaptı.


Bayraklı Belediyesi, 2008 doğumlu futbolcu gençler için turnuva düzenledi. Turnuvaya; Aydın, Manisa ve İzmir'den 32 takım katılım sağladı. İlk gün, A grubunda bulunan Pınargücü-Karşıyaka Demirköprü ile Urla Belediyesi-Çay Mahalle Demirköprü takımları karşı karşıya geldi. Turnuvanın ilk vuruşunu ise Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal yaptı.


Turnuvanın açılışına katılan Başkan Sandal, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "İstiyoruz ki; bu tür faaliyetleri birazcık daha artırarak, niteliği ile daha sağlıklı alana taşıyarak, gençlerimizi daha güzel yarınlara hazırlayalım. Şimdi karşımda 11 yaşında pırıl pırıl gençlerimiz var. Bu gençlerimiz inanıyorum ki; ileride hem okullarında hem ilgili yetenekleriyle spor dallarında çok çok başarılı olacaklar. Bu çocukları bugün burada görmek bizim için, bir yerel yönetici olarak oldukça kayda değer bir durum. O yüzden spor kulüpleri yöneticilerini, hocalarını, antrenörlerini hepsini kutluyorum" dedi.


Bayraklı Belediyesi Gençlik Futbol Turnuvası finalinin, 31 Temmuz'da oynanacak maç ile son bulacağını öğrenildi.

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