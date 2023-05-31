Bayraklı'da 4 yılda 83 bin kişiye ücretsiz sağlık hizmeti

Bayraklı Belediyesi, donanımlı poliklinikleri ve uzman kadrosuyla halk sağlığı için çalışmalarını sürdürürken, bu çerçevede, Adalet ve 75'inci Yıl mahallelerinde yer alan sağlık evleri ile 6 ağız ve diş sağlığı merkezinden son 4 yılda 83 bin kişi faydalandı.

Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı kliniklerden, son 4 yılda 83 bin 39 vatandaşın ücretsiz sağlık hizmeti aldığı açıklandı. Belediye bünyesindeki sağlık evlerinin verdiği hizmetler vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Talepler istikametinde oluşturulan randevu sistemiyle çalışan hasta nakil ve evde doktor ziyaretleri de, vatandaşların takdirini topladı. Verilen hizmetler çerçevesinde; muayene, enjeksiyon, pansuman, tansiyon ve açlık kan şekeri ölçme gibi poliklinik hizmetlerinden 15 bin 300 kişi faydalandı, 54 bin 557 diş muayenesi gerçekleştirildi. Kliniklerde 10 bin 385 dolgu, 4 bin 39 diş temizliği, 6 bin 337 diş çekimi yapıldı. 7 bin 616 hasta evlerinden alınıp çeşitli hastanelere nakledilirken, belediyeye bağlı doktorlar 5 bin 186 hastayı da evlerinde ziyaret etti.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, “Ücretsiz sağlık hizmetlerimizle İzmir'in örnek ilçelerinden biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Halk sağlığı önceliğimiz ve her yurttaşımızın sağlığını önemsiyoruz. Sağlık kuruluşlarına gitmekte zorlanan, muayene, tedavi, enjeksiyon veya pansuman gibi konularda desteğe ihtiyacı olan tüm ilçe sakinlerimize özel sağlık kuruluşlarını aratmayacak düzeyde ücretsiz hizmet veriyoruz. Onların huzuru, sağlıklarına kavuşmaları ve mutlulukları bizim için her şeye değer. Derdimizde, sıkıntımızda ve mutluluğumuzda birlikte olmayı sürdüreceğiz” dedi.