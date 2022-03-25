Bayraklı'da 40 depremzede öğrenciye eğitim bursu desteği

Öğrencilerin yüzünü güldüren desteğin, eğitim-öğretim dönemi boyunca süreceği belirtildi.

Bayraklı Belediyesi, 30 Ekim depreminde mağduriyet yaşayan ailelerin lise ve üniversite eğitimlerini sürdüren çocuklarına burs sağlamak için yeni bir proje başlattı. İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) ile iş birliği protokolü imzalayan Bayraklı Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen 40 öğrenciye burs desteği vermeye başladı. İhtiyaç halinde sayının artacağı ve burs projesinin önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi. İş birliği protokolünü Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt imzaladı. Törene; İZSİAD yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim süreçlerine destek olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği ile yaptığımız protokol sayesinde, 40 depremzede çocuğumuza, bu eğitim-öğretim dönemi boyunca burs vereceğiz. İZSİAD sadece bu kampanyada değil, ne zaman ihtiyacımız varsa, ne zaman arasak her zaman yanımızda oldu. Hem deprem sürecinde hem de sonrasında destekçimiz oldu” dedi.

Protokol töreninde konuşan İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt da, şunları söyledi:

“Bayraklı, İzmir depreminden büyük yara aldı. Depremzede ailelerimizin eğitim gören çocukları var. Ailelerimizin olanakları bu dönem daha da kısıtlı hale geldi. Başkanımızın talebi üzerine biz de İZSİAD olarak bu ailelerimizin çocuklarına elimizden geldiği kadar eğitim desteği vermeye karar verdik. 40 öğrencimize eğitim bursu vermeye başladık. Desteğimizi önümüzdeki dönem de sürdürmeyi düşünüyoruz.”