Bayraklı'da 5 muhtarlık binası daha yenilendi

Bayraklı Belediyesi, muhtarlık binalarını modernize etmeye devam ediyor. Yaklaşık üç yıl önce başlatılan çalışmalar çerçevesinde yeni binalar inşa eden belediye ekipleri, muhtarlar için yeni hizmet alanları oluşturuyor. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde; Alpaslan, Fuat Edip Baksı, Soğukkuyu, Org. Nafiz Gürman, Çiçek, Bayraklı Merkez, Osmangazi, Refik Şevket İnce, Tepekule ve Yamanlar mahallerinin muhtarlık binaları yenilendi. Yeni hizmet alanları kısa sürede tamamlanarak muhtar ve vatandaşların kullanımına sunuldu. Çalışmalar, muhtarlar ve ilçe sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

“Muhtarlık binalarını yeniliyoruz”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, “Daha yaşanabilir ve daha modern bir Bayraklı için kentsel dönüşümden, yol, kaldırım, kavşak çalışmalarına, cadde ve sokak düzenlemelerine kadar birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz. Bir yandan da ilçemizde uzun yıllardır konteynerler veya eski binalarda hizmet veren muhtarlarımızın hizmet alanlarını da iyileştiriyoruz. Bu çerçevede eskiyen muhtarlık binalarımızı gelen talepleri dikkate alarak baştan sona yeniledik, yenilemeye de devam ediyoruz. Muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.