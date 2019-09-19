Bayraklı'da annelere aile içi iletişim önerileri

Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklarla iletişimde yaşanan sorunlar ve çözüm yolları annelere anlatıldı. Bayraklı Belediyesi ve ilçedeki okul aile birliklerinin ortaklaşa düzenlediği programda Uzman Psikolojik Danışman Begüm Ayyıldız, annelere sosyal medya kullanımı konusunda tavsiyelerde de bulundu.

Ayyıldız, "Bütün çocuklar dünyaya muhtaç ve korumasız gelir. Doğduğumuz andan itibaren ağlarız; çünkü kendimizi ifade etmenin tek yolu budur. Korku insanın hayatına kolay girer; ama güven duygusunun kazanılması zaman alır. Hayatımıza güven duygusunu katmak yetişkinlerin görevidir. Kendimizi güvende hissettiğimizde mutlu olabiliriz" dedi.

Ebeveynlerin çocuklarla mutlaka duygusal bağ oluşturması gerektiğini dile getiren Ayyıldız, "Eğer bunu yaparsak, mutluluğa açılan kapının anahtarını onlara sunmuş oluruz. Çocuklarınızla takım olun ve her şeyi birlikte yapın. Onlardan yardım isteyin, onlara görev verin. Çocuklar anne ve baba tarafından fark edilmeyi ister. Onları her zaman coşku ve sevinçle karşılayın ki değer verdiğinizi hissetsinler. Onlar da size değer verecektir. Çocuklarınızı başkalarının yanında eleştirmeyin. Bu onlara güvenmediğinizi düşündürtüyor ve çocuklarda yetersizlik duygusuna yol açıyor" diye konuştu.

Sosyal medya kullanımının çocukları farklı kimlik sahibi olmaya yönlendirdiğini ve negatif etkilerinin olduğunu söyleyen Ayyıldız, şöyle devam etti:

"Sosyal medya kullanımı, arkadaş ve aile ilişkilerinde iletişim bozuklukları, psikolojik sorunlar gibi birçok olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Sosyal medyanın yararlı kullanımı tamamen ebeveyne bağlı. Bunu tamamen yasaklayamazsınız; ama belirli aralıklarla ve kontrollü bir şekilde kullanmalarına izin verebilirsiniz. Özellikle ergen yaş ve üzeri genç çocuklar sosyal medyayı çok kullanıyor. Size ve topluma göre uygun olmayan paylaşımlarda bulunabiliyorlar. Onlara öfkelenip bağırmak yerine ‘Benim de hoşuma gitti. Ama bence bu paylaşımın şu şekilde sakıncaları var' diyerek uygun bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Çocuklarımızı uyarıp, bizler ondan daha fazla bilgisayar veya telefon başında vakit geçiriyorsak, söylediklerimizin hiçbir etkisi olmayacaktır. Evde sosyal medya kullanım zamanlarını belirleyebilirsiniz."

Seminerin ardından Bayraklı Belediyesi müzik grubu, seslendirdiği şarkılarla annelere müzik ziyafeti yaşattı. Etkinliğin sonunda Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Selda Arslan, Begüm Ayyıldız'a teşekkür edip çiçek sundu. Daha sonra tüm annelerle anı fotoğrafı çekildi.