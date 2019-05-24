Bayraklı'da binler iftar sofralarında buluşuyor

Bereket, dayanışma, kardeşlik ayı Ramazan dolayısıyla her gün bir mahallede ilçe sakinleriyle bir araya gelen Başkan Sandal, dertleri sorunları dinliyor, öneri ve talepleri alıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi iş birliğiyle çeşitli mahallelerde düzenlenen iftar sofralarında binlerce Bayraklılı birlikte oruç açıyor, Ramazan eğlenceleriyle hoşça vakit geçiriyor. Başkan Sandal'da her akşam farklı bir mahallede vatandaşlarla birlikte oruç açıyor, sohbet edip, eğlenceleri izliyor. Vatandaşlarla birlikte sıraya girerek, tabldotuna yemek alan, onların sorunlarını sıkıntılarını dinleyen Başkan Sandal'a Bayraklılılar da büyük ilgi göstererek, çalışmalarında başarılar diliyor.

“Hep birlikte olacağız”

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Yurttaşlarımızla birlikte her gün farklı bir mahallemizde oruç açıyoruz. Onlarla sohbet etme imkanı buluyoruz. Belediye olarak yapacaklarımızı anlatıyoruz. Bayrama sayılı günler kaldı. Kalan günlerimizde yine hep birlikte olaya devam edeceğiz. Mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını, tüm halkımıza sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. İftar sofralarımız bereketli olsun” diye belirtti.

Etkinlik yapılacak mahalleler

Ramazan ayı sonuna kadar mahallelerde kurulacak iftar sofraları ise şöyle:

24 Mayıs Cuma Refik Şevket İnce Mahallesi - Metaş İlköğretim okulu, 25 Mayıs Cumartesi Alparslan Mahallesi - Şehit Ümit Boz Spor Tesisleri düğün salonu içi, 26 Mayıs Pazar Nafiz Gürman Mahallesi Pazar Yeri, 27 Mayıs Pazartesi Bayraklı Sevgi Yolu, 29 Mayıs Çarşamba - Adalet Mahallesi Pazar Yeri, 30 Mayıs Perşembe Tepekule Mahallesi Cumartesi Pazar yeri alanı, 31 Mayıs Cuma Emek Mahallesi - 50. Yıl İlköğretim okulu, 1 Haziran Cumartesi Muhittin Erener Mahallesi - 100. Yıl İlköğretim okulu.