Bayraklı'da can dostlar emin ellerde

Belediye ekipleri ve gönüllü hayvanseverler, Örnekköy ve Körfez Mahallesi sınırındaki bölgede kısırlaştırılması gereken onlarca sahipsiz can dostu alarak, bakımevlerine götürdü.

Hafta sonu başlayan uygulamada, belediyelerin Veteriner İşleri Müdürleri, HAYTAP gönüllüleri ve belediye personelleri, Karşıyaka Belediyesi Geçici Köpek Bakımevinde toplandı. Toplantının ardından belediye ekipleri ile HAYTAP üyesi hayvanseverler, daha önceden tespit edilen sokaklardaki sahipsiz köpekleri topladı. Ortak çalışma kapsamında Karşıyaka ve Bayraklı'da başlayan kısırlaştırma ve aşılama faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi. Bulundukları yerden alınan sahipsiz köpekler, bakımevlerinde ortalama 10 gün süreyle misafir edilerek kısırlaştırılacak, aşılanacak ve işaretlenecek. Ayrıca çalışma kapsamında, tespit edilen sütten kesilmiş yavru köpekler Karşıyaka Belediyesi Geçici Köpek Bakımevine, anneli yavru köpekler ise Bayraklı Belediyesi Rehabilitasyon Merkezine götürülecek.

Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Op. Dr. Armağan Kirdeci, “Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürümüz Çağlayan İnanlı, ekibi ve HAYTAP gönüllülerimizle birlikte başarılı bir çalışma yürüttük. Amacımız kontrolsüz üremeyi engelleyerek, hayvanlarda sık görülen enfeksiyon ve tümör gibi ciddi rahatsızlıkların da önüne geçmek. Örnekköy ve Sanayi Sitesi civarı ile Karşıyaka-Bayraklı sınırı olan Körfez Mahallesi bölgesinde özellikle dağlık alanlarda yakalanması güç olan ve sürü halinde gezen sahipsiz köpekleri toplayarak, gerekli bakımlarını ve rehabilitelerini gerçekleştireceğiz, yavruları da sahiplendireceğiz” dedi.