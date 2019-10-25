Bayraklı'da Capoeira kursu başlıyor

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Afrika kökenli dans, dövüş ve müzikli akrobasi sanatı olan "Capoeira" kurslarını başladığını duyurdu.

"Capoeira" kursları Bayraklı'da başlıyor. Eğlence ve sporu bir arada barındıran kurslara, 6 yaş ve üzeri isteyen herkesin katılabileceği bildirildi.

Kayıtların, spor işleri müdürlüğü tarafından yapıldığı ifade edildi. Öte yandan, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kursa katılımcılar; 6-9 yaş arası kurslar cumartesi - pazar saat 17.00-18.00'da, 10-14 yaş arası kurslar cumartesi - pazar saat 18.00-19.00'da, 15 yaş ve üzeri ile yetişkinler için ise pazartesi - cuma 20.00-21.30 saatleri arasında katılma imkanı bulacak.

Ayrıca, Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Yaşam Merkezi Spor Salonu ve İhsan Alyanak Kültür Merkezi'nde de vatandaşların talepleri doğrultusunda kurs açılabilecek. Detaylı bilgiye Spor İşleri Müdürlüğü'nün 0232 371 23 00 telefon numarasından ulaşılabileceği kaydedildi.

Afrika'dan Brezilya'ya getirilen ve oradan da tüm Avrupa'ya yayılan müzikli spor dalı Capoeira, eğlenirken kardiyo yapma imkanı sağlıyor. Ritim duyusunu geliştiren, vücut esnekliğini artırıp, direnç seviyesini yukarı çıkaran Capoeira, hem çocuklara hem de yetişkinlere sağlıklı bir yaşam ve yeni bir sosyalleşme ortamı sunuyor.