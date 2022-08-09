Bayraklı'da çocuklar BASAMAK yaz okullarını çok sevdi

Kültür-sanat ve hobi kurslarını Bayraklı Sanat ve Müzik Akademisi (BASAMAK) çatısı altında toplayan Bayraklı Belediyesinin 8 branşta açtığı yaz kurslarına, 10 günde 200'e yakın öğrenci katıldı. Haftanın 4 günü eğitim alan çocuklar eğlenirken öğreniyor, yaz tatillerini verimli geçiriyor.

Bayraklı ilçesinde, her yıl binlerce vatandaşı kültür-sanat ve hobi kurslarında bir araya getiren Bayraklı Belediyesi, BASAMAK çatısı altında topladığı kurslara yaz tatilinde de devam ediyor.

7-12 yaş arasındaki öğrencilerin katılabildiği ücretsiz kurslar, çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi gördü. Bu çerçevede yaz okuluna 10 günde 200'e yakın öğrenci kayıt oldu ve derslere başladı. 25 Ağustos'a kadar 3 merkezde sürecek yaz okullarında; astronomi ve uzay, çocuklar için felsefe, dans, ritm, ekoloji, eğlenceli İngilizce, görsel sanatlar ve oyun içinde müzik kursları veriliyor. Eğitimler; Onur Mahallesi, İhsan Alyanak ve 75'inci Yıl Kültür Merkezlerinde gerçekleştiriliyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, kurslarla ilgili, “Her yıl binlerce çocuğumuzun kişisel gelişimine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Açtığımız kurslara binlerce öğrenci katılıyor. Onların hayatlarına olumlu anlamda bir nebze olsa da dokunabilmek, eğitimlerine destek olabilmek bizim için önemli. Bu çerçevede çocuklarımızın tatil zamanında günlerini verimli hale getirmek, eğlenirken öğrenmelerini sağlamak amacıyla BASAMAK kurslarımızı sürdürüyoruz” dedi.