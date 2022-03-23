Bayraklı'da çocuklar ve gençler karar alma mekanizmalarında söz sahibi olacak

Yeni yapılacak parklar başta olmak üzere, kültürel ve sportif projelerde söz sahibi olan meclislere katılan çocukların ve gençlerin sayısı 300'e ulaştı. Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Geleceğin Bayraklısını birlikte yaratacağız. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hayalleri ile ilçemizi şekillendireceğiz” dedi.

Bayraklı Belediyesi bünyesinde kurulan çocuk ve gençlik meclisleri, çocukların ve gençlerin yerel yönetim sürecine katılmasını sağladı. Meclislerde yer alan ve sayıları 300'ü bulan çocuklar ve gençler, ilçe genelinde yapılan yeni park alanlarında, kültürel etkinliklerin ve sportif faaliyetlerin belirlenmesinde karar verici konumuna geldi. Düzenli olarak toplanan meclislerde yer alan üyeler, kendi mahallelerindeki eksikleri tespit ediyor, projelendiriyor ve belediyeye sunuyor. Uygulanabilir bulunan projeler, belediye birimleri tarafından değerlendirilerek hayata geçirilecek. Yıl boyunca yapılacak olan parklar, çocuk meclisinin onayından geçecek. Kültürel ve sportif projeler de gençlik meclisine danışılarak yapılacak. Böylelikle Bayraklılı çocuklar ve gençler, yaşadıkları ilçenin karar alma mekanizmalarında da söz sahibi olacak.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Geleceğin Bayraklısını birlikte oluşturmak, çocuklarımızın ve gençlerimizin hayalleri ile ilçemizi şekillendirmek istiyoruz. Yarınların teminatı olan çocuklarımızın, toplumsal yaşama ve yerel yönetim sürecine daha çok katılması, kendilerini ilgilendiren konularda karar mekanizmalarının başında olması son derece önemli. Meclislerimiz sayesinde parklardan yollara, eğitimden kültür sanat ve spora kadar hayatın her alanında çocuklarımızın, gençlerimizin sözü ve izi olacak. Bu meclisler, Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı vizyonumuzun ilk aşaması. Yakın zamanda, dünya çocuklarını Bayraklımıza getirmeyi, ortak festivaller ve projeler gerçekleştirmeyi umuyoruz” dedi.