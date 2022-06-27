Bayraklı'da çözüm artık tek numarada

Hizmet kalitesini teknolojik yeniliklerle destekleyen Bayraklı Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep ve önerileri daha hızlı çözüme kavuşturmak için, Çözüm Merkezini yeniledi. Hem Çağrı Merkezi hem de Whatsapp İletişim Hattını tek numarada birleştiren belediye birimlerine, bundan böyle tüm talep ve öneriler için 0232 477 20 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek. Vatandaşlar bu numarayı ister arayarak, isterse WhatsApp'tan yazarak sorunlarına çözüm arayabilecek. Yeni sistem sayesinde vatandaşların ilettiği mesajlar ve alınan çağrılar ilgili müdürlüklere yönlendirilecek ve çözüme ulaştırılarak vatandaşlara kısa sürede dönüş sağlanacak.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Yeni teknolojik gelişmeler ışığında yenilediğimiz Whatsapp İletişim Hattı ve çağrı merkezimiz sayesinde vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin hizmet sunacağız. Hem yurttaşlarımızla daha kolay iletişim kuracağız hem de talep ve önerileri en kolay yoldan çözüme kavuşturacağız. Vatandaşlarımızın ilettiği mesajlar doğrudan ilgili birimlerdeki yetkili arkadaşlarımıza iletilecek ve hızla yanıt verilip, sorunlar en kısa sürede giderilecek” dedi.