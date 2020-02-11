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Bayraklı'da deprem eğitimi

Bayraklı Belediyesi, deprem öncesi alınacak önlemler ve sonrasında yapılması gerekenlere yönelik eğitim semineri düzenledi.

“Depreme Hazırlık ve Temel Afet Bilinci” başlıklı eğitime, farklı branşlardaki spor kurslarına devam eden çocuklar, amatör sporcular, aileleri ve meclis üyeleri katıldı.


Deprem Etüt Merkezi ve Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından verilen eğitim semineri Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezi Sorumlusu Tuncay Kemal Altundağ, afet yönetim sistemi hakkında bilgi verdi. Altundağ, afetten korunma, deprem öncesi alınması gereken önlemler ve depremi en az zararla atlatmanın etkili yöntemlerini yaşanmış örneklerle anlattı.


Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünde görevli Dr. Orçun Doyuran ise katılımcılara suni solunum, kalp masajı, temel yaşam desteği, epilepsi krizleri, boğulma vakaları, kalp krizi, trafik kazası yaralanmaları gibi durumlarda hastalara nasıl müdahale edileceği konusunda bilgiler verdi. Kaza ve yaralanmalarda insan yaşamı için ilk 3 dakikanın büyük önem taşıdığını belirten Doyuran, sağlık ekipleri olay yerine gelinceye kadar hastaya doğru müdahale etmenin, hastanın hayatta kalması için önem taşıdığını vurguladı.

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