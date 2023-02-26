Bayraklı'da depremzede minikler anaokullarına yerleştirilecek

Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından yaraların sarılması için mücadele eden Bayraklı Belediyesi, ilçeye gelen depremzede öğrencileri de unutmadı. Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan iş birliği ile belediyenin anaokullarında açılacak ek kontenjanlara 3-6 yaş aralığındaki depremzede çocuklar yerleştirilecek. Başkan Serdar Sandal, “Çocuklarımızın yaşadığı travmaları atlatmaları ve eğitimden geri kalmamaları için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Yaşanan büyük felaketin ardından afet bölgelerindeki vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarına devam eden Bayraklı Belediyesi, deprem felaketinin ardından Bayraklı'ya gelen 3-6 yaş aralığındaki çocuklara anaokullarının kapılarını açıyor. Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirilen uygulama sayesinde Bayraklı'daki depremzede çocuklar, Bayraklı Belediyesi Ayda Bebek ve Elif Bebek Anaokullarından faydalanabilecek. Uzman kadrosu, özel okulları aratmayan donanımı ve eğitim modeliyle örnek olan okul öncesi eğitim kurumlarında öğrenciler, hem sosyalleşecek hem öğrenecek. Başvuru ve kayıt ile ilgili belediyenin 477 20 00 telefon numarasından bilgi alınabilecek.

"Birlikte iyileşeceğiz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Depremden etkilenen çocuklarımızın yaşadıkları travmayı atlatmaları, eğitim süreçlerine devam etmeleri çok önemli. Okul öncesi eğitim kurumlarımızda ilçemize yerleşen depremzede ailelerimizin çocuklarına kucak açıyoruz. Elimizden geldiğince her konuda ailelerimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yaralarımızı birlikte sarıp, birlikte iyileşeceğiz” diye konuştu.