Bayraklı'da dereceye giren karikatüristler ödüllerini aldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ulusal Karikatür Yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı. Törende konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, ilklerin belediyesi olduklarının altını çizerek, karikatür yarışmasının artık bir marka olduğunu söyledi.

Bayraklı Belediyesi, dördüncü Ulusal Karikatür Yarışmasına ilgi yine yoğun oldu. Konusu, "ekonomi ve geçim sıkıntısı" olarak belirlenen yarışmaya 212 çizer 320 eserle katıldı. İzmir Karikatürcüler Platformu Başkanı Mustafa Yıldız ile karikatüristler; Eray Özbek, Bayram Bağcı, Deniz Dokgöz, Hüseyin Esen ve Özge Ulu'dan oluşan jüri elemeleri gerçekleştirdi. Batıkan Özev'in birinciliği elde ettiği yarışmada, Hamit Gış ikinci, Önder Önerbay ise üçüncü oldu. Mansiyonda birinci Erdoğan Oruç, ikinci Orhan Öztürk, üçüncü Miray Melis Oto oldu. 18 yaş altı teşvik ödüllerinde de birinci İrem Eroğlu, ikinci Halil Efe Karaoğlu, üçüncü Tuna Erkan oldu. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, etkinlikte başarılı olan yarışmacılara ödüllerini vererek sergiyi gezdi. İzmir dışından çok sayıda katılımın ve dereceye girenlerin olduğu yarışma kapsamında birinciye 3 bin lira, ikinciye 2 bin lira, üçüncüye ise bin lira para ödülü verildi. Mansiyon ödülü almaya hak kazanan 3 kişi 500'er lira ile ödüllendirilirken, 18 yaş altı teşvik ödülüne layık görülen 3 yarışmacı da 250 liranın sahibi oldu.

75'inci Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde, karikatür sanatçılarıyla birlikte yarışmaya giren ve derece alan eserleri ilgiyle inceleyerek, kendilerinden bilgi alan Başkan Karabağ, "Gerçekten iz bırakacak, gündemimizi yarına taşıyacak işler çıkmış ortaya. Bu yetenek özel bir yetenek. Her seferinde çarpıcı konularla, halkın gündemi ile sanatçılarımızı buluşturuyoruz. Bu yılki konumuz ‘ekonomi ve geçim sıkıntısı' oldu. Gerçeklerimizi mizaha konu edenlere tahammül edemeyen bir iktidarın gölgesinde 4 yıldır bu yarışmaya imza atıyoruz. Mutfaklarda yangın var. Dar gelirli ailelerin nefes alacak gücü kalmadı" dedi.