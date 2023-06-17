Bayraklı'da dostluk turnuvası

Bayraklı Belediyesi'nin geleneksel hale gelen kurum içi Başkanlık Futbol Turnuvası çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Hafta boyunca 6 takımın şampiyonluk için yarıştığı turnuvada Özel Kalem Müdürlüğü şampiyonluğu göğüsledi.

Profesyonel futbol müsabakalarını aratmayan Bayraklı Belediyesi Başkanlık Futbol Turnuvası kıran kırana maçlara sahne oldu. Doğançay Spor Tesisleri'nde gerçekleşen futbol turnuvasında 6 müdürlüğün takımı yarıştı. Bayraklı Belediyesi Başkanlık Turnuvası'na; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Bay-Bel AŞ. İle Park ve Bahçeler Müdürlüğü futbol takımları katıldı. Çekişmeli karşılaşmalara ev sahipliği yapan turnuvayı TFF hakemleri yönetti. Turnuvanın şampiyonu Özel Kalem Müdürlüğü olurken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ikinciliği, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü üçüncülüğü ve Bay-Bel Aş ise dördüncülüğü elde etti. Şampiyonluk için ter döken belediye personelleri dostluk ve dayanışma duygularını pekiştirdi. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verildi. Etkinliğe bayraklı Belediyesi Başkan Vekili Hulisi Başaran, başkan yardımcıları, bürokratlar, belediye personeli ve futbolcuların yakınları katıldı.

"Dayanışmayı sporla büyütüyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, dostluk, kardeşlik, dayanışma ve centilmenlik duygularının yaşandığı turnuvaya katılan tüm personeli tebrik etti. Sandal, "Bayraklı, İzmir'de sporun lokomotifi. Bunu gerek kurslarımızda gerekse yarışçı branşlarımızda elde ettiğimiz başarılarla ortaya koyuyoruz. Ağabeyleri de dostluk karşılaşmalarıyla birlik ve dayanışmayı sporla büyütüyor" dedi.