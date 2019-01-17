Bayraklı'da eğlenceli sömestir etkinlikleri

Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, öğrencilerin eğlenceli aktivitelerle iyi bir yarıyıl tatili geçirmesi için program hazırladı. 21 Ocak Pazartesi günü 75. Yıl Kültür Merkezi'nde başlayacak program kapsamında öğrenciler; tadımlık atölye, kil, robotik, astronomi ve ritim atölyelerinin uygulamalı olarak gösterileceği belirtildi. Etkinliklerde öğrencilerin; drama, karikatür, eğlenceli matematik gibi kurslarla kendilerini geliştirme fırsatı yakalayacağı öğrenildi. Eğitimlerin; pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri 09.50- 14.40 arası gerçekleşeceği, eğitim seminerlerinin de yer alacağı tatil programında öğrencilerin; deniz tarihi müzesi, bilim müzesi, karikatür müzesi, Mustafa Kemal Atatürk büyük dahi müzesi, oyuncak müzesi ve Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nı da gezerek, eğitim-öğretim sezonunun ikinci yarısı için enerji ve motivasyon depolayacağı bildirildi.

Sömestir tatilinde çocukların yanı sıra veliler de unutulmadı. 25 Ocak 2018'de saat 11.00'da İhsan Alyanak Kültür Merkezi'nde eğitimci Osman Şahin'in sunumuyla “Dijital çağda çocuk” konulu seminer düzenlenecek. 28 Ocak'ta ise eğitimci Demet Avcı, Onur Mahallesi Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 11.00'da “Çocuklarda olumlu davranış geliştirme” 30 Ocak'ta da 75. Yıl Kültür Merkezi'nde saat 11.00'da Can Cicioğlu “Merak” konulu seminer verecek.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, öğrencilere keyifle bir sömestir tatili programı hazırladıklarını belirterek, "Çocuklarımızın zamanlarını verimli kullanmaları ve kendilerini geliştirmeleri için farklı dallarda kurslar düzenleyeceğiz. Bu süreçte hem eğlenecek hem de öğrenecekler. Onlar bizim geleceğimiz, yarınlarımız" dedi.