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Bayraklı'da ekipler ağaçların sağlığı için sahada

İzmir’de Bayraklı Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde uzayan ağaç dallarını ve yabani otları budama çalışması yaparak, mevsime uygun hale getirdi.

İzmir'de Bayraklı Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde uzayan ağaç dallarını ve yabani otları budama çalışması yaparak, mevsime uygun hale getirdi.


Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentteki ağaçların risk oluşturmayacak şekilde sağlıklı büyümesini sağlamak amacıyla çalışma başlattı. Periyodik olarak her mahallede yapılan çalışma kapsamında ekipler, son olarak Mansuroğlu Mahallesi 259 Sokak'ta bulunan Okaliptus cinsi ağaçları budayarak, mevsime uygun hale getirdi. Vatandaşların talep ve isteklerini de değerlendiren ekipler, ihtiyaç olan bölgelerde çalışmalarını sürdürdü.


Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, "Daha güzel bir Bayraklı için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz, yapacağız. Daha yeşil, modern ve çağdaş Bayraklı'yı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

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