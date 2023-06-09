Bayraklı'da hedef sıfır atık

Sevgi Yolu'nda kurulan stant ile vatandaşlara atıkların ayrıştırılarak toplanması ve çevre bilinci ile ilgili bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Korunması, İyileştirilmesi, Müşavirlik ve Proje Hizmetleri Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (İZDOĞA) ile çevre haftası dolayısıyla Sevgi Yolu'nda farkındalık çalışması yaptı. Kurulan stantta ilçe sakinlerine atıkların toplanması, doğa ve çevre bilincinin artırılması gibi bilgiler verildi. Dağıtılan broşürlerde geri dönüşümü mümkün olan atıkların kaynağından nasıl ayrıştırılması gerektiği anlatıldı. Vatandaşlardan; kağıt, cam, yağ, pil, plastik veya metal atıkların toplama merkezleri aracılığıyla geri dönüşüme kazandırılması istendi. Çöpe atmak yerine geri dönüştürülen her bir atık ile küresel ısınmanın önüne geçileceği, enerji tasarrufu sağlanacağı, doğanın korunacağı, ülke ekonomisine katkı sağlanacağı daha yaşanabilir bir dünyanın mümkün olduğu belirtildi. Bayraklı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ve İZDOĞA ekipleri gün boyu süren etkinlikte ilçe sakinlerine meşe fidanları hediye etti.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için doğaya ve çevreye duyarlı çalışmalar yürütüyoruz. Atıkların geri dönüşüme kazandırılması için toplum olarak gereken hassasiyetin gösterilmesi gerekiyor. Bu konuda hepimiz üzerimize düşeni yaparsak, daha yaşanabilir bir dünya kavuşabiliriz. Bu çerçevede Bayraklı Belediyesi olarak biz her zaman elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz” dedi.