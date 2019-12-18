Bayraklı'da herkes için kütüphane

Bayraklı Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, çocuk ve yetişkinlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, bireylerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla kurduğu kütüphaneleri yılda 30 binden fazla kişi ziyaret ediyor. Bayraklı Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, kütüphanelerde ilköğretim ve lise öğrencilerine temel derslerde destek eğitimleri de veriliyor.

Ziyaretçiler, kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internete ücretsiz bağlanarak, elektronik ortamda verilen çeşitli hizmetlerden de yararlanabiliyor. Toplam 20 bin üyesi bulunan belediye kütüphanelerinde, 52 binin üzerinde yerli ve yabancı yayın bulunuyor. Kütüphaneleri ziyaret eden vatandaşlar, sessiz bir ortamda kitaplarını okuma fırsatı bulurken, öğrencilerde; ders çalışmak, sınavlara hazırlanmak ve tez yazmak amacıyla Bayraklı Belediyesinin kütüphanelerini kullanıyor.

Kütüphanelerde bulunan bilgisayarlar aracılığıyla, ziyaretçiler ayrıca internet üzerinden yapılabilecek iş başvurusu, borç ödeme gibi hizmetlerden yararlanabiliyor. Kütüphaneler, çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Belediyenin 5 kütüphanesinde gönüllü öğretmenler tarafından öğrencilere, Türkçe ve Matematik ve temel bilgisayar gibi destek eğitimleri veriliyor.

Belediyenin ayrıca; Emek, Bayraklı Merkez, Muhittin Erener, Cengizhan, Osmangazi, Soğukkuyu, Doğançay, Manavkuyu, Adalet Mahalleleri ile Onur Açık Hava Kültür Merkezi, İhsan Alyanak Kültür Merkezi, Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi, 75. Yıl Kültür Merkezi Aşık Rüstem Alyansoğlu, Nafiz Gürman Kültür Merkezi, Ümit Boz Spor Tesisleri içinde de kütüphanelerinin bulunduğu belirtildi.