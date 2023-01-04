Bayraklı'da hijyen seferberliği

Bayraklı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından sürdürülen, kamusal alanlarda salgın riskini önlemek, hastalıkların önüne geçmek için başlatılan çalışma çerçevesinde ilaçlama ekibi oluşturuldu. Özel donanımlı ekip, ilçe genelinde bulunan eğitim ve ibadethane alanlarında dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarına başladı. Bu çerçevede tüm eğitim yuvalarının; cami, cemevi ve kiliselerin, apartman ve site çevreleri ile dere kenarlarının baştan sona steril hale getirileceği belirtildi. Çalışmaların aralıksız süreceği ifade edildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, “Son dönemde yeniden artış gösteren salgın hastalık riskini, özellikle kamusal alanlarda en aza indirmek için çaba sarf ediyoruz. Bu çerçevede vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın yoğun olarak kullandıkları alanlardaki sterilizasyon çalışmalarımızı hızlandırdık. Kamusal alanlarda halk sağlığını korumak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.