Bayraklı'da ‘Hilmi Yarayıcı' coşkusu

Bayraklı Belediyesi, yaz konserleri çerçevesinde özgün müziğin ünlü ismi Hilmi Yarayıcı'yı halkla buluşturdu. Bayraklı ve çevre ilçelerden gelen yüzlerce kişi şarkılarla, türkülerle, halaylarla unutulmaz bir gece yaşadı.

İzmir'in birçok ilçesinden vatandaş, Onur Mahallesi Atatürk Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleşen Hilmi Yarayıcı konserinde bir araya geldi. Özgün müziğin ünlü sesi Hilmi Yarayıcı, sevilen şarkıları ve türküleri Bayraklılılar için seslendirdi. 2 saatlik performansıyla gönüllerde taht kuran başarılı sanatçı, coşku dolu gecede salonu dolduranlara unutulmaz anlar yaşattı. İzleyiciler de şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Etkinlikte danslar edildi, halaylar çekildi. Ünlü sanatçı, konser sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.

Başkan Sandal'dan Yarayıcı'ya teşekkür plaketi ile çiçek

Konsere Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın yanı sıra CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar ve sanatseverler katıldı. Pandemi, deprem gibi birçok olumsuzluğun ardından yeniden başlayan etkinlikler vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Konser sonunda Başkan Sandal, Hilmi Yarayıcı'ya teşekkür plaketi ile çiçek takdim etti.