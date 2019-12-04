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Bayraklı'da ihaleler artık canlı yayınlanacak

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediye bünyesinde ihale komisyonu kurulacağını ve tüm ihalelerin canlı yayınlanacağını bildirdi.


Bayraklı Belediyesinin aralık ayı meclis toplantısının ilk oturumunda meclis üyelerine seslenen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediyede ihalelerin artık şeffaf olacağını duyurdu. Bu amaçla ihale komisyonu oluşturulacağını aktaran Başkan Sandal, ihalelerin artık canlı yayınlayacağını söyledi. Sandal, "Nasıl biz burada meclisleri canlı yayın veriyorsak, bu tür işlemler de canlı yayında kamuoyunun bilgisi dahilinde yapılacak. Burada yetki tek yerde toplandığında denetim zorlaşıyor. Teknik şartların doğru şekilde yapılması gerekiyor. İhalenin ayrı bir koldan denetlenmesi, malın kabulünden alımına kadar hepsinin kontrol altına alınması gerekiyor" dedi.

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