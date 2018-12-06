Bayraklı'da ırkçılığa sahada cevap verdiler

Bayraklı Belediyesi, ünlü futbol adamlarının katılımıyla 'Irkçılık ve şiddete hayır' temasıyla gösteri maçı düzenledi. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ; Tuncay Şanlı, Semih Şentürk ve Serdar Kulbilge gibi eski milli futbolcularla yabancı uyruklu oyuncuların karşı karşıya geldiği ve Süper Lig Hakemi Halil Umut Meler'in yönettiği gösteri maçının başlama vuruşunu yaptı.

Efsane futbolcu ve spor adamları Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler sergilerken; gösteri maçını tribünden takip eden sporseverler de 'Irkçılık ve şiddete hayır' gösterisini heyecanla izledi. Efsane futbolcular Tuncay Şanlı, Semih Şentürk, Serdar Kulbilge, Yunus Altun, Orhan Üstündağ, İnanç Gültekin, Murat Alaçayır, Fatih Egedik, Fatih Sezer, Mehmet Zengin, Atilla Güneş, Aygün Taşkıran, Şener Aşkaroğlu ve eski hakem Yunus Yıldırım amatör takımlarda mücadele veren yabancı uyruklu futbolcularla gösteri maçı yaptı. FIFA kokartlı Süper Lig Hakemi Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmada FIFA yardımcı hakemi Ekrem Kan ve bu karşılaşmayla hakemlikte son maçı olan Can Savaşan görev aldı.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Şiddet ve kutuplaşma her yerde. Biz spor aracılığı ile buna dur derken, birbirinden değerli spor adamlarıyla birlikte dünyaya haykırırken; kim bilir kaç yerde kadınlarımız şiddet görüyor? Özellikle kadına şiddet son dönemde ülkemizde de tavan yaptı. Böyle bir etkinlikle farkındalık oluşturup konuya dikkat çekmek istedik. Çok daha köklü çözümlere, demokrasi mücadelesini güçlendirmeye ihtiyacımız var” dedi.

Katılımcılara plaket verildi

Gösteri maçının finalinde etkinliğe katkı koyan futbolculara, spor adamlarına plaket vererek teşekkür eden Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Onların katkısı çok önemli. Bir sporcunun, sporla uğraşmanın, spora yatırım yapmanın ne anlama geldiğini iyi biliyorum. Bu nedenle amatör kulüpler başta olmak üzere ilçemde tüm kesimler için bunu teşvik edecek yatırımlar yaptık, organizasyonlar gerçekleştirdik. İnsan hayatını değiştiren, kötüden iyiye, yanlıştan doğruya evrilmeyi sağlayan sporun harikalığının hep farkındaydık. Irkçılık ve şiddet, dünyamızın ve ülkemizin sorunu olmaya devam ediyor. Tam burada; Atatürk'ün bir tanımını hatırlatmak istiyorum. "Türkiye Cumhuriyetini Türkiye halkı kurmuştur, bu halka da Türk milleti denir" demiştir. Zaten bu tarifin içinde bütün etnik zeminler, bütün ırklar, mezhepler vardır. Dolayısıyla Atatürk gibi değerlere sığınmak lazım bu tür olayların bitmesi için. Dünyada bu tür hadiseler yaşanıyor özellikle futbol maçlarında. Bu bir geri zihniyettir. Hatta dünyayı kana buladı. Hitler'i biliyorsunuz tipik örneği. Afrika'da birçok olay var. İnsanların birbirine yaptıklarını doğada başka canlılar birbirine yapmıyor. Buna dur demenin formülü açık” diye konuştu.