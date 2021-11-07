Bayraklı'da “Kadın ve Edebiyat” konulu söyleşi

Bayraklı Belediyesi Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, eşi Aylin Sandal, CHP Parti Meclisi Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, Saadet Partisi Bayraklı İlçe Başkanı İzzet Kırlı, Bayraklı Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar, sendika temsilcileri, CHP İzmir il yöneticileri, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte konuşan CHP PM Üyesi Yazar Yaşar Seyman, “Kadın yaşamın özüdür, ışığıdır, rengidir, değişimin ve dönüşümün en önemli dinamiğidir” dedi.

Etkinliğin moderatörlüğünü yapan ve açılışında konuşan 21'inci dönem CHP Milletvekili, eski Tunceli Milli Eğitim Müdürü Ayşe Gürocak ise, “Kadının hayatımızdaki varlığı, toplumdaki yeri ne kadar yücelirse ve ne kadar hak ettiği yere gelirse o toplumlar hiçbir zaman yıkılmaz ve geri kalmaz. Kadın bir anne ve çocuğun da ilk öğretmenidir” diye konuştu.

“Ben bir düş kurdum”

CHP'nin ilk kadın genel başkan yardımcısı olmasının kendisinin değil cumhuriyetin eseri olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan CHP PM Üyesi Yazar Yaşar Seyman, “Aileler çocuklarını sanatçı olabileceğine teşvik ederse çocuklar da başarılır olur. Edebiyat, insanı insan yapan çok önemli bir uğraş, çok önemli bir sanattır. Edebiyat ve sanatın gücü insanları birleştirir. Ben bir düş kurdum. ‘Bir kadını sevgiyle yazmayı başaracağım' dedim. Benazir'i yazdım. Türkçe yazdım. İngilizce'ye, Urduca'ya çevrildi. Düşümden vazgeçmedim. Düşüm yoruldu ve ben kazandım. Asla düşlerimizden vazgeçmeyeceğiz. Vazgeçmezsek, Sait Faik'in dediği gibi ‘Her şey küçük bir adımla, bir insanı sevmekle başlar' ve başarırız” dedi.

“Dil zihnimizin ayak izleridir”

Etkinliğin sonunda konuşan Başkan Sandal, “Dinlerken başka duygulara kapıldım. Bir söyleşiden ziyade film izler gibi farklı duygulara kapıldık. Söylenen ve üzerinde düşünülmesi gereken sözlerden biri de, ‘Dil zihnimizin ayak izleridir' oldu. Munzur'un öbür tarafından gelip bugün kadınların isterse neleri başarabileceğini herkese gösterdiniz. O yüzden size teşekkür ediyorum. Biz her zaman yanınızda olacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Sandal ve Yaşar Sayman, katılımcılara kitap imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Sandal, ayrıca moderatör Ayşe Gürocak ve CHP PM Üyesi Yazar Yaşar Seyman'a günün anısına çiçek ve plaket takdim etti. Yazar Yaşar Seyman da eşine götürmek üzere çiçeğini Saadet Partisi Bayraklı İlçe Başkanı'na armağan etti.