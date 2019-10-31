Bayraklı'da kadınlara meme kanseri eğitimi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde farkındalık semineri verildi.

Bayraklı Belediyesi ve Bayraklı İlçe Sağlık Müdürlüğü, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde meme kanseri konusunda bilinçlendirme semineri düzenledi. Etkinlik kapsamında, 75. Yıl ve Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezlerinde, Bayraklı Belediyesi semt merkezlerinde kurs gören kadınlara bilgilendirme toplantıları yapıldı. Erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla yapılan etkinlikte, eğitim hemşiresi Sevil Kocatürk ve Fevziye Alıcan, meme kanserinde ulusal standartlar ve kendi kendine meme muayenesi konuları hakkında bilgiler verdi. 30 yaşını geçmiş kadınlarda en çok görülen kanser türünün meme kanseri olduğunu kaydeden eğitimciler, erken teşhis için mutlaka düzenli kontrol yaptırılması gerektiğine dikkat çekti.

Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Osman Lenger de, kadınlara gün içerisinde 30 dakika dahi olsa mutlaka yürüyüş yaparak kendilerine daha iyi bakmaları tavsiyesinde bulundu. Bilgilendirme seminerinin sonunda Aylin Sandal, eğitim hemşiresi Sevil Kocatürk'e katkılarından dolayı teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

Seminere Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve eşi Aylin Sandal, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve eşi Demet Arslan da katıldı.