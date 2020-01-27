Bayraklı'da kedi evleri yenilendi

İzmir'de Bayraklı Belediyesi, parklardaki eskiyen kedi evlerini yenileriyle değiştirerek, hurdaya ayrılmış 80 lastikten yapılan renkli 40 kedi yuvasını eski barınaklarıyla değiştirildi.

Sokak hayvanlarının olumsuz hava koşullarından korunması için çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki parklarda eskiyen kedi yuvalarının yerine hurdaya ayrılmış araç lastiğinden yapılan renkli kedi yuvaları yerleştirdi.

Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ömrünü tamamlamış olarak kenara ayrılan araç lastiklerini değerlendiren fen işleri müdürlüğü ekipleri, iki lastiği birleştirdi, ortasını kesip bir kenarına da ahşap monte etti. Kültür Müdürlüğü resim eğitmenleri ve kursiyerleri tarafından boyanarak üzerine kedi resimleri çizildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen kötü haldeki yuvalar, yenileriyle değiştirildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda, Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Nezihe Muhiddin Parkı'nda bulunan hayvanseverler tarafından yapılan kötü görünümdeki barınakları, su ve mama kaplarını kaldırarak, yerine yenilerini koydu.

Sokak hayvanlarının sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini vurgulayarak, ihtiyaç olan parklara hayvanseverlerle birlikte yeni kedi evleri yerleştirdiklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ilçemizdeki tüm sokak hayvanlarının temel ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli çalışıyor. Soğuk kış aylarında sahipsiz hayvanlara sıcak yuva olsun diye ihtiyaç olan parklarımızdaki kedi yuvalarını değiştirdik. Hayvan sevgisi ve bu konudaki duyarlılık sadece bizim değil, toplumun geneli tarafından önem arz eden bir konu. Buralara hep birlikte sahip çıkalım" dedi.