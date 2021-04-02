Bayraklı'da kentsel dönüşüm zirvesi

Başkan Sandal ve belediye bürokratlarına sunum yapan şehir plancıları Ali Kemal Şahin ve Erol Dalgıç, "Yerinde dönüşen bir Bayraklı'da insan odaklı bir vizyon ile sağlıklı, modern ve çağdaş yeni binalara kavuşmak mümkün. Doğru analiz ve planlamayla süreç, vatandaşla imar üzerinden uzlaşarak yürütülebilir" dedi. Başkan Sandal ise, kentsel dönüşümün odağına vatandaşı alarak tüm talepleri dinleyip, ortak akılla en doğru formülü geliştireceklerini ve vatandaşın karşısına somut verilerle çıkacaklarını ifade etti.

Bayraklı Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda, Bayraklı'nın kentsel dönüşüm konusu masaya yatırıldı. Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Haldun Ersen, Şehir Plancıları Ali Kemal Şahin ve Erol Dalgıç, Bayraklı'da kentsel dönüşümde izlenecek yol haritasının nasıl olması gerektiği ile ilgili sunumlar yaptı. Başkan Sandal ve belediye bürokratlarıyla fikir alışverişinde bulunuldu.

"Biz vatandaşın formülünü bulacağız ve 'evet' dediğini yapacağız"

Bayraklı'nın kentsel dönüşümünde en doğru modeli bulmak için yoğun çaba içinde olduklarını vurgulayan Başkan Sandal, "Vatandaşların haklarını korumak bizim asli görevimiz. Tüm planlamalarımızı yaparken önceliğimiz her zaman vatandaş. Önce yoksul insanların; evine ekmek götüremeyen, çocuğunu okutamayan ailelerin sorunlarını düşüneceğiz. Vatandaşın ne talep ettiğini doğru duymalıyız; yani 3 katlı binası olan bir insanın evini alıp, 1 kat deniz manzaralı ev verip, cebinde evine ekmek götürecek parası yokken 100 bin lira da para istemek doğru değil. Biz vatandaşın formülünü bulacağız ve 'evet' dediğini yapacağız. Ortak akılla çalışarak, somut bilgilerle vatandaşımızın karşısına çıkacağız. Hiçbir vatandaşımızın hak kaybına uğramadığı sağlıklı, modern ve çağdaş yeni yapılara kavuşmak için var gücümüzle çalışıyoruz" diye belirtti.

"Yerinde dönüşen Bayraklı ilçesi vizyonuyla bir amaç oluşturmalıyız"

Bayraklı'nın kentsel dönüşüm süreciyle ilgili yapılan çalışmayı analizlerle anlatan Şehir Plancısı Ali Kemal Şahin, "Yoğunluğu gençlerden oluşan 312 bin nüfuslu bir ilçe olan Bayraklı'da yeni bir vizyon geliştirmemiz gerekiyor. Yerinde dönüşen Bayraklı ilçesi vizyonuyla bir amaç oluşturmalıyız. Biz bu konuda yaptığımız çalışmada Bayraklı'nın sahip olduğu değerlerin korunduğu, depreme dayanıklı, her türlü afet riskine karşı daha sağlıklı, daha sürdürülebilir, daha işlevsel, daha güvenli ve daha sağlam yapılarla kentsel donatı alanlarının yeterli olduğu, sosyal ve ekonomik yapının güçlendirildiği kentsel ve mekansal yapıların yer aldığı bir amaç oluşturduk. Riskli alanların belirlenerek, güçlü bir ulaşım sisteminin oluşturulması ve bireysel yaşam kalitesinin artırılması gibi hedefler koyduk. Bayraklı'da kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilen bölgede mevcut durum ortaya konulup, yeni planlamayla oluşturulan vizyon doğrultusunda evlerin birçoğunun deniz görebileceği ve ulaşım aksları arasında kalan bu güzel alanda dönüşüm modellemesini uygulamak mümkün" dedi.

KENTSEV Üyesi Erol Dalgıç ise şu ifadelere yer verdi:

"60 hektarlık kentsel dönüşüm alanını değerlendirdiğimizde 2981 sayılı kanuna göre Islah imar çalışmaları kapsamında oluştuğunu, 1/2/3 katlı yapıların yoğunlukta olduğunu ve ruhsatlı yapıların 30'u geçmediğini gördük. Burada alanın coğrafi yapısı göz önünde bulundurularak, sosyo-kültürel duruma önem verilmeli ve yapılaşma mümkün olduğunca sürdürülebilir, akıcı bir yöntemle geliştirilmelidir. Günümüz şartlarında kâr ve maliyet oranının değerlendirilerek planlamanın buna göre hazırlanması gerekir. Maliklerin taleplerini, genç nüfusun beklentilerini de karşılayacak düzeyde ama kentin alt veya üst yapılarına zarar vermeden, nüfusu artırmayacak bir yapılaşma modeli benimsenmesi gerekiyor. Bizim öneri planımızda vatandaşı mümkün olduğunca borçlandırmadan onların haklarını koruyarak uzlaşma sağlayacağımız hem belediyenin, hem vatandaşın hem de özel sektörün kazanabileceği, klasik düzenleme şeklinde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerindeki gibi usüllerle ve piyasa şartlarında mutabık kalınabilecek metotlara uygun çalışma yapmalıyız. İnsanların aklını çok fazla karıştırmadan, doğrudan kat karşılığı sözleşmelerle müteahhit arsa sahibi ilişkisine göre yüzdelik dilimlerle uzlaşılabileceği, evimiz ne zaman biter, nasıl alabilirim gibi soruların doğrudan cevap bulduğu, bir yapı oluşturmamız gerekiyor. Bu modele muvaffakat usulü ile kentsel dönüşüm modeli diyoruz. Burada işin en başında problemler tespit edilir. Çalışmalar revize edilmek kaydıyla sorunlar çözülerek çalışma bir bütün olarak yürütülür. Alanın üzerindeki yapıların riskliliğinden dolayı aciliyet gerektiren bir dönüşüm modeli benimsiyoruz. Doğru bir model oluşturarak sürdürülebilir bir iş akışı içinde sürecin yürütülmesi gerekir" diye konuştu.