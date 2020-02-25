Bayraklı'da kentsel dönüşümde kooperatif modeli

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İzmir Şube temsilcileri, Bayraklı Belediyesi Meclis Salonunda kentsel dönüşümde kooperatif modelini anlattı. Toplantıya Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Danışmanı Ali Onat Çetin, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, ilgili bürokratlar ile ziraat, mimarlar ve inşaat mühendisleri odaları ve İzmir Barosu temsilcileri katıldı. İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı'nın moderatörlüğünü yaptığı toplantıda, oda temsilcileri, yeni nesil kooperatifçilik anlayışı konulu sunumlar yaptı.

İnşaat mühendisleri olarak sorunları bildiklerini ve bu doğrultudaki anlayışın ‘Eski yapıları yık, yenisini dik' mantığında olmadığını belirten İMO Yönetim Kurulu Üyesi, İnşaat Mühendisi Hasan Alıç, “Yeniliklere açık olmalıyız. Amacımız daha modern, çağdaş ve yaşanabilir yapıların olduğu, daha fazla yeşil alanların bulunduğu, sürdürülebilir bir kent oluşturmak. Kentsel dönüşümün sadece bina yenileme değil, medeniyet değişimi olduğunu da söyleyebiliriz” dedi.

“Belirsizlikleri belirlemeliyiz”

Arsa sahiplerinin itirazlarının imar revizyonu konusunda sıkıntı oluşturduğuna dikkat çeken İnşaat Yüksek Mühendisi Rahmi Doğan Canıvar, “Vatandaşın aklındaki soru işaretlerini, belirsizlikleri belirlemek zorundayız. Evinin elinden gideceği düşüncesi, eşitsiz dağıtım sistemi, kazancının az olacağı, kalite ve kontroldeki güvensizlik gibi belirsizlikler vatandaşların itirazına sebep olabiliyor. Bunları iyi analiz etmeliyiz. Yeni kooperatif modelinde ne yapılacağı, kimin ne alacağı gibi tüm belirsizliklerin ortadan kalkacak ve güven ortamı sunulacak” diye konuştu.

“Kooperatifçilik algısını değiştirmeliyiz”

Kooperatif algısının vatandaş üzerindeki olumsuz etkilerinden bahseden İnşaat Mühendisi Alper Akbulut, “Geçmişte başarısız olan kooperatif işleri vatandaşları tedirginliğe sokabiliyor. Ama gelişmiş birçok ülke bu modeli kullanıyor. Kooperatifçilik, bir grup insanın ortak amaç için bir araya geldiği bir sistemdir. Bunu başarabilmek için iş birliği ve dayanışmamızı artırmalıyız. Toplum olarak bundan uzaklaşmış durumdayız ancak birlik olmalıyız. Birbirimizi sevmeli, güvenmeli ve birlikte çalışma yeteneğimizi geliştirmeliyiz. Kentsel dönüşümde sosyal ve kültürel dönüşümü de gerçekleştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Tek kural birlik olmak”

Hayalinin teknik kooperatiflik müşavirliğini kurarak, ilgili tüm bileşenleri bir araya getirmek olduğunu dile getiren İnşaat Yüksek Mühendisi Necmi Okumuş ise “Amacımız insanların can güvenliğini sağlamak. Katılımcılığı esas alan anlayışla fen ve sanat kurallarına göre tasarlanmış yaşam alanları oluşturmak. Bu sistemle halk kazanacak. Mimarlık, mühendislik kalitesi artacak. Bu yeni kooperatif modelinin temeli; iş planlama aşamasına geçmeden ilgili tüm bileşenlerin bir araya gelerek, güven ortamı içinde birlikte çalışmasını sağlamaktır. Bu sistem herkese avantaj sağlayacak. Mal sahibi, müteahhit, belediye, mimarlar, mühendisler daha çok kazanacak ve bu sistem vatandaşın karşısında değil, onların yanında bir yapı olacak. Tek kural birlik olmak. Bir bütün olarak düşünüp, bir araya gelmeli ve birlikte proje üretmeliyiz” dedi.

“Vatandaşın beklentilerini karşılamalıyız”

Sunumların ardından değerlendirme yapan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, temel meselenin vatandaşın memnun olacağı bir dönüşüm projesi geliştirmek olduğunu dile getirerek, “Kooperatif mantığına sıcak bakıyoruz. Burada vatandaşın beklentilerine doğru yanıt vermeliyiz. Dolayısıyla somut çözümlere, yanıtlara ihtiyacımız var. Çok şanslıyız ki; bu meselenin çözülmesini isteyen bir Büyükşehir Belediyemiz, Bayraklı Belediyemiz ve vatandaş var. Mevcut planlarla bu projeyi yapamayacağımız açık. Dolayısıyla vatandaştan talepleri doğru alıp, revizyonları doğru yapıp, kooperatif modelini de çalışmamıza entegre ettiğimizde bu işi başarabileceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.