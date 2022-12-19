Bayraklı'da kitap kafelerin sayısı artıyor

Bu çerçevede Değirmen Kafe'nin ardından, Teras Kafe'nin bahçesindeki atıl alanda ve Ekrem Akurgal Parkı içindeki sosyal tesiste de yüzlerce farklı kitabın bulunacağı bir kitaplık ve okuma alanları oluşturuluyor.

Bayraklı Belediyesi, bünyesindeki sosyal tesis ve kafeteryaları kitap kafelere dönüştürme projesinde sayıyı 3'e çıkardı. İlk uygulamasını Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Değirmen Kafe'de hayata geçiren belediye, bu çerçevede ikinci kitap kafe için 75'inci Yıl Mahallesi'nde bulunan Teras Kafe'de çalışma başlattı. Yılın her ayı vatandaşların uğrak mekanları arasında bulunan kafenin bahçesinde atıl haldeki kapalı alan, yeniden tasarlanarak kitaplık ve okuma alanlarına dönüştürüldü. Üçüncü Kitap Kafe'nin çalışmalarının da, Cengizhan Mahallesi Ekrem Akurgal Parkı'ndaki sosyal tesiste devam ettiği belirtildi. Uygulama, bölgede yaşayan vatandaşlarda memnuniyet oluşturdu. Çalışmalarda sona yaklaşılan kitap kafelerin kısa zamanda hizmete açılması planlanıyor. Kitap kafeleri kullanan vatandaşlara çay hizmeti de verilirken, projenin ilçedeki birçok sosyal tesiste daha hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, konuyla ilgili, “Sosyal tesislerimizde başlattığımız kitap kafe çalışmalarıyla okuma alışkanlığını artırmak ve kitaplara ulaşımı kolaylaştırmak istiyoruz. Projemizi Değirmen Kafe'nin ardından, Teras Kafe ve Ekrem Akurgal Parkı içindeki sosyal tesislerimizde de hayata geçiriyoruz. İlerleyen süreçte diğer sosyal alanlarda da uygulamayı sürdüreceğiz. Kitapseverleri kafelerimize bekliyoruz” dedi.