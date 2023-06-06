Bayraklı'da kitap kafelerin sayısı artıyor

Bayraklı Belediyesi kitap kafelerin sayısını 6'ya çıkarıyor. Değirmen ve Teras Kafe ile Ekrem Akurgal Parkı'nın ardından Körfez ve Soğukkuyu mahallelerindeki sosyal tesislere de kitap kafe oluşturuldu. Mansuroğlu Mahallesi'nde ise çalışmalarda sona gelindi. Başkan Serdar Sandal, “İlçe sakinlerimizin memnuniyeti bizi mutlu ediyor. Herkesi kitap kafelerimize bekliyoruz” dedi.

Bayraklı Belediyesi, bünyesindeki sosyal tesis ve kafeteryaları 'Kitap Kafe'lere dönüştürme projesinde sayıyı 6'ya çıkardı. İlk uygulamasını yaklaşık bir yıl önce Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Değirmen Kafe'de hayata geçiren belediye, bu çerçevede 75'inci Yıl Mahallesi'nde bulunan Teras Kafe'de ve Cengizhan Mahallesi Ekrem Akurgal Parkı'ndaki sosyal tesiste de kitap kafeler oluşturdu. Bu çerçevede çalışmalarını hızlandıran ekipler, Körfez Mahallesi'ndeki Körfez Kafe'de ve Soğukkuyu Büyük Park'ın içinde bulunan sosyal tesiste çalışmalarını tamamlandı. Ayrıca Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Mürdüm Kafe'nin de bir bölümü kitap kafeye dönüştürüldü. Çalışmalarında sona yaklaşılan kitap kafelerin kısa zamanda hizmete açılması planlanıyor. Kitap kafeleri kullanan vatandaşlara çay hizmeti ücretsiz veriliyor.

“Kitapseverleri kafelerimize bekliyoruz”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "Sosyal tesislerimizde başlattığımız 'Kitap Kafe' çalışmalarıyla okuma alışkanlığını artırdık ve kitaplara ulaşımı kolaylaştırdık. Projemizi ilçemizin birçok bölgesine yaydık. Vatandaşlarımızın bu konudaki memnuniyetleri bizim de mutluluğumuzu artırıyor. İlerleyen süreçte diğer sosyal alanlarda da uygulamayı sürdüreceğiz. Kitapseverleri kafelerimize bekliyoruz" dedi.