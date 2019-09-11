Bayraklı'da koro seçmeleri tamamlandı

Yeni koro üyeleri çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacak ve özel günlerde verecekleri konserlerle seyircilerin karşısına çıkacak.

Bayraklı Belediyesi Osmangazi hizmet binasında farklı günlerde gerçekleştirilen koro seçmeleri, birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Korolarda yer almak isteyenlerin heyecanı hem seslerine hem de hareketlerine yansıdı. Çok Sesli Koro seçmeleri Özlem Menokan, Türk Halk Müziği Korosu seçmeleri Şef Bahar Almaç, Türk Sanat Müziği seçmeleri ise Şef Dr. Halil Altınköprü tarafından yapıldı. Kısa zaman sonra çalışmaya başlayacak olan Bayraklı Belediyesi koroları, verecekleri konserlerle binlerce müzikseveri bir araya getirecek.

Bayraklı'da sanat etkinlikleriyle tüm kesimlere ulaşmak istediklerini belirten Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Yeteneklerini sergilemek, etkinliklerde sahne almak isteyen kişiler koro seçmelerini başarıyla geçti. Koro üyelerimiz, sanatçılarımızdan aldıkları eğitimle profesyonelleri aratmayacaktır. Artık konserlerini heyecanla bekleyeceğiz. Tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi.