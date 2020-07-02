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Bayraklı'da kurban satış yerleri belli oldu

Bayraklı Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Doğançay Mahallesindeki kurban satış yerlerini kura ile belirledi.

Zabıta ekipleri gözlemci oldu, satıcılar çadır kuracakları alanları kendi elleriyle seçti.


Bayraklı Belediyesi, kurban satış alanında çadır kurmak isteyen vatandaşlara eşit hizmet vermek amacıyla yer tahsislerini geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kura ile yaptı. Kurban satışı yapacak vatandaşların kendi aralarında seçtiği kişiler tarafından çekilen kuralar, zabıta ekiplerinin gözetiminde tamamlandı. Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda 54'i büyükbaş, 23'ü küçükbaş olmak üzere 77 kurban satış çadırının yeri belli oldu.



Tedbirler alındı


Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi çalışmalarını hızlandıran belediye ekipleri, salgın dolayısıyla satış alanında her türlü tedbiri alıyor. Önceki yıllarda satıcıların sabit tuvalet ve duş taleplerini de tamamlayan belediye ekipleri, ayrıca satış alanına girerken maske dağıtıp, ateş ölçecek. Bayraklı Belediyesi Fen İşleri, Zabıta, Veteriner, Temizlik İşleri Müdürlüklerinden oluşacak ekipler, bayram süresi boyunca da alanda görev yapacak.

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