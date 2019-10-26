Bayraklı'da lösemi farkındalığı için seminer

Bayraklı Belediyesi ve Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında verilen eğitim seminerlerine, Bayraklı'daki kültür ve semt merkezlerinden katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Farkındalık oluşturmak ve vatandaşların lösemiye duyarlılığını artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) yetkilileri, Bayraklı'da eğitim seminerleri verdi. 22-25 Ekim tarihleri arasında; Osmangazi Hizmet Binası Konferans Salonu, 75. Yıl Kültür Merkezi, İsmet İnönü Postacılar Kültür Merkezi ve İhsan Alyanak Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde vatandaşların bilinçlenmesini amaçlanırken, vatandaşların lösemi hastalığına karşı daha duyarlı olmaları istendi. Toplantılarda LÖSEV'in çalışmaları, hasta olan biri için yapılması gerekenler ve sağlıklı yaşam gibi konularda katılımcılara bilgiler aktarıldı. Bayraklı Belediyesi'ne bağlı tüm kültür ve semt merkezlerinden vatandaşların katıldığı seminerleri toplam 770 kişi takip etti.

Öte yandan, çağın hastalığı lösemi ile ilgili düzenlenen etkinliklerin amacına ulaşmasından memnuniyet duyduklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, LÖSEV yetkililerine teşekkür etti. Lösemi konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Başkan Sandal, LÖSEV ile olan iş birliğinin devam edeceğini ve çeşitli konularda eğitim seminerlerinin de süreceğini söyledi.