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Bayraklı'da metruk binaya geçit yok

Bayraklı Gümüşpala’da apartmanların arasında terk edilmiş metruk bina Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı.

Bayraklı Gümüşpala'da apartmanların arasında terk edilmiş metruk bina Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı.


Bayraklı Belediyesi, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk haldeki yapıların yıkım çalışmalarına hız verdi. Vatandaşların şikayeti ve belediye çalışanlarının tespitleri üzerine harekete geçen Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte sabah saatlerinde Gümüşpala Mahallesi 7013 sokakta bulunan tek katlı gecekonduya gitti. Ekskavatör yardımı ile ekipler kısa sürede binanın yıkımını tamamlandı. Çıkan moloz kamyonlara doldurulup, götürülürken arazinin de temizliği gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde kullananların mekanı haline geldiği iddia edilen yapının yıkılması bölge sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Yetkililer, Bayraklı'nın çeşitli mahallelerinde güvenlik tehlikesi oluşturan binaların mevzuata uygun şekilde yıkımını sağlamak için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.


Bayraklı'nın daha modern görünüm kazanması için çalışmalar sürerken, tehlike arz eden yapıların bu görünümü bozmasına müsaade edilmeyeceğini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Halkımız bu konuda rahat olsun. Çevrelerinde bulunan bu tarz yapıları bize şikayet etsinler. Gerekli yazışmaları tamamladıktan sonra yıkımı gerçekleştiririz” dedi.

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