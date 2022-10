Bayraklı'da minikler can dostlarla buluştu

Miniklere hayvan sevgisi, korunması ve beslenmesi anlatıldı, ayrıca okullarda kedi maması dağıtıldı.

Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde Bayraklı Belediyesi Ayda Bebek Anaokulu öğrencileri, Doğançay'daki Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Bayraklı Belediyesi veteriner hekimleri, minikleri hayvanların korunması ve beslenmesi ile ilgili bilgilendirdi. Rehabilite edilen sokak hayvanlarını sevip, mama veren minikler, steteskop ile de bir köpeğin kalp atışlarını dinledi. Etkinlikler çerçevesinde ayrıca, 10 ilkokulda hayvan sevgisi konusunda bilinçlendirme çalışması yapıldı, öğrencilere 2 bin 500 paket kedi maması dağıtıldı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklımızı can dostlar için de yaşanabilir bir kent haline getirdik. Bu kent sadece bizim değil. Can dostlarımızın da en az bizim kadar yaşama hakkı var. Bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Birçok noktaya mama ve su kapları yerleştiriyoruz. Kedi evleriyle, küçük dostlarımızı kış aylarında soğuktan koruyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla sokak hayvanlarımızın tüm gereksinimlerini karşılamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize eğitim seminerleri düzenliyoruz. Hayvanları sevmenin önemini anlatıyoruz. Herkesi de can dostlarımızla ilgili daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.