Bayraklı'da modern parklar artıyor

Yeşil alanları geniş, yeni kent ekipmanlarının yer aldığı parklarda çalışmalarını sürdüren ekipler, 4 mahallede 5 parkın daha yapım ve revizyon işlemlerini tamamladı.

Bayraklı Belediyesi, Uluslararası Lions Dernekleri 118 R Yönetim Çevresi Federasyonu ile yapılan iş birliği kapsamında Osmangazi Mahallesi'ne 3 bin 739 metrekarelik yeni bir park daha kazandırdı. Bin 500 metrekaresi yeşil alan olarak tasarlanan parkın 330 metrekarelik bölümünde yoğun çalı grubu bitkiler kullanıldı. Alana iki asırlık zeytin ağacı ile 40 adet de gölge ağacı dikildi. Geniş yürüme yolları ve çok sayıda oturma alanı bulunan parkta çeşitli aktivitelerin yapılabileceği 500 metrekarelik bir de meydan yer alıyor. Park çalışmaları çerçevesinde Alpaslan Mahallesi'ndeki Vedat Dayıoğlu Parkı tamamen yenilendi. Bin 100 metrekarelik alan üzerine kurulu parka çocuk oyun grubu, dış mekan spor aletleri ve kent ekipmanları yerleştirildi. Osmangazi Mahallesi 574/3. Sokak'ta yer alan yeşil alana da yeni bir park yapan ekipler, 2 bin 100 metrekarelik alanın yarısına yakınını yeşil alan olarak değerlendirirken, 192 metrekaresine de çocuk oyun alanı kurdu. Çiçek Mahallesi Şehit Ümit Boz Spor Tesisi'nin bahçesinde de kısmi revizyon çalışmaları yapıldı. Çevre düzenlemeleri tamamlanan bahçeye 750 adet çalı ve 30 adet sarılıcı bitki dikilerek çimlendirme çalışmaları yapıldı. Yapım ve revizyon işleri kapsamında Soğukkuyu Mahallesi 1847/15. Sokak'ta da yeşil alan ve refüj çalışması yapıldı. Su ve elektrik tesisatları döşenerek alt yapı işleri tamamlanan projede ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmaları devam ediyor.

"Her alanı değerlendiriyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İlçemize modern görünümlü, yeşili bol, temalı oyun gruplarının bulunduğu, spor aletlerinin yer aldığı sosyal alanlar, parklar kazandırmaya devam ediyoruz. Bulduğumuz her alanı değerlendirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza huzurla, güvenle oynayabilecekleri, yetişkinlerin de bir araya gelebilecekleri yeni sosyal alanlar yaratıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana ilçemizin ihtiyaç olan her noktasına imkanlarımız dahilinde yeni parklar yaptık, eskiyenleri yeniledik. Bu kapsamda ekiplerimiz bir çok mahallede çalışmalarını sürdürüyor. Daha yeşil ve modern bir Bayraklı oluşturmak istiyoruz" dedi.