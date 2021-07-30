Bayraklı'da motorize zabıta ekipleri göreve başladı

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve İzmir'in merkez ilçelerinde bir ilk olma özelliği taşıyan motorize zabıta ekipleri göreve başladı. Ekipler, genel hizmetlerin yanı sıra şikayet ve acil durumlara anında müdahale edebilecek.

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde zabıta hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve planlı olarak yerine getirilmesi amacıyla motorize zabıta ekibi oluşturdu. Bu kapsamda, iki zabıta memuru ile göreve başladı. Yeni ekip, genel zabıta hizmetlerinin yanı sıra özellikle şikayete konu olan; seyyar satıcılara, dilencilere, vatandaşı rahatsız edici davranışlarda bulunan şahıslara, işgal ve çevreyi kirletme kabahatlerinde bulunanlara anında müdahale etmek için görev yapacak. Ayrıca zabıta hizmetlerini etkin bir şekilde yerine getirip hareket kabiliyetini artırarak, diğer araçların giremeyeceği ve araç trafiğine kapalı alanlarda görevi ile ilgili konulara zamanında müdahale edebilecek. Motorize zabıta ekiplerinin ilerleyen zamanlarda ihtiyaç dahilinde sayılarının artırılması planlanıyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, kamu güvenliğini ve huzurunu sağlamakla görevli zabıta ekiplerinin motorize ekip sayesinde artık daha hızlı, etkin ve görev alanındaki tüm konulara anında müdahale edebileceğini söyledi. Başkan Sandal, zabıta ekiplerine görevlerinde başarı diledi.