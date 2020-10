Bayraklı'da öğrencilere tablet dağıtımına başlandı

Eğitim alanında Türkiye'de örnek projelere imza atan ve öğrencileri unutmayan Bayraklı Belediyesi, yardımsever vatandaşlarında destekleriyle ilçede öğrenim gören öğrencilere tablet dağıtımına başladı.

Uzaktan eğitime desteklerini sürdüren Bayraklı Belediyesi, yardımsever vatandaşlarla birlikte önemli bir eğitim projesine daha imza attı. İlçe sınırları içinde dar gelirli ailelere ulaşan belediye ekipleri, ilk etapta yaklaşık 300 öğrenciye tablet armağan etti. Aylık 25 GB kotalı 9 aylık internet paketi ve eğitim ile ilgili programları yüklü tabletler ve kırtasiye setleri, düzenlenen temsili törenle öğrencilere teslim edildi. Hijyen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde Havuz Düğün Salonundaki etkinliğe Başkan Sandal'ın yanı sıra; meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Aynı zamanda bir öğretmen olan Başkan Sandal, törenin kendisi için ayrı bir önem taşıdığını ifade ederek, öğrencilere her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Sandal, "Bu tören aslında benim için oldukça önemli. Belediye başkanı olduğum için değil, öğretmen olduğum için çok önemli ve kıymetli. Şuna inanıyorum ki; adalet önce çocuklarımız üzerinde tecelli etmeli. Ve bunun da ilk basamağı bütün çocuklarımızın eşit ve adil bir eğitimden nasiplerini almaları diye düşünüyorum. Pırıl pırıl çocuklarımız, gençlerimiz var. Bu çocuklar bazen bazı imkansızlıklardan dolayı eğitim sürecine ara verebiliyorlar. Asıl olmak istedikleri yerlere, belki farklı imkansızlıklar nedeniyle erişemiyor olabilirler. Aslında bizim de temel görevlerimizden bir tanesi, Ulu Önderimizin de bize vasiyeti olan çocuklarımıza, gençlerimize dokunmak olmalı. Bizim en önemli projelerimizden biri eğitim. Gerek BAYSEM'de verdiğimiz, gerekse TV BEK ile hafta içi her gün televizyondan verdiğimiz eğitim, gerek bugünkü minik çalışma, gerekse de Bayraklı sınırları içinde yaşayan tüm öğrencilerimizin dertlerini ve ihtiyaçlarını çözecek bir vakıf projesi her zaman önceliğimiz olacak" dedi.

Adaylık sürecinde verdiği sözün arkasında olduğunu belirten Başkan Sandal, "Bayraklı'da bir ailemizin ekonomik durumu veya farklı nedenlerden dolayı eğitimini aksatan çocuğu varsa biz bu çocuğumuza Bayraklı Belediyesi olarak sahip çıkacağız. Bir çocuk; imkanları kısıtlı diye okuluna gidemiyorsa ve biz de bu çocuğumuza el uzatmıyorsak bu koltuklar bize ve tüm bürokratlarımıza haram olsun. Sonuç olarak, çocuklarımız ve gençlerimizin geleceğine yönelik yaptığımız çalışmaların tamamı yine Bayraklılı yurttaşlarımız tarafından karşılanıyor. Bir kamu kurumunun yapması gereken bir iş olarak size dönüyor" şeklinde konuştu.

Başkan Sandal konuşmanın ardından meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcılarıyla birlikte öğrencilere tablet ve kırtasiye setlerini dağıttı.