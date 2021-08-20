Bayraklı'da öğretmen adayları için şeffaf seçim

İzmir'de Bayraklı Belediyesi, yeni açacağı anaokullarında çalışacak öğretmenleri ÖSYM standartlarındaki bir sınavla belirlemeye hazırlanırken, Ege Üniversitesi iş birliği ile düzenlenecek sınav 28 Ağustos'ta gerçekleşecek.

Bayraklı'nın farklı noktalarında anaokulları açacaklarını ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, bu okullarda görev yapacak öğretmenlerin seçiminde adil, şeffaf, liyakate dayalı bir seçim yapacaklarını ifade etti. Bu kapsamda, anaokullarında çalışmak isteyen öğretmenler, Ege Üniversitesi iş birliği ile sınava tabi tutulacak.

Ege Üniversitesinin Sürekli Eğitim Merkezi Birimi ile Bayraklı Belediyesi olarak protokol imzalayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 12-19 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplam 888 başvuru kabul edildiğini, sınavın ise 28 Ağustos 2021 tarihinde Ege Üniversitesi sorumluğunda, Ege Üniversitesi kampüsünde, öğretim üyeleri gözetiminde gerçekleşeceğini söyledi.

“Tüm çabalarımız Bayraklı‘yı çocukların ve gençlerin kenti yapmak” diyen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Onların en mutlu, en sağlıklı koşullarda en iyi eğitimi almaları için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.