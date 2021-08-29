Bayraklı'da öğretmenlerin sınav heyecanı

Ş.'nin açacağı anaokullarında istihdam edilmek üzere okul öncesi öğretmeni, psikolog ve psikolojik danışmanlara yönelik, Bayraklı Belediyesi ile Ege Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin (EÜÖDEM) ortak hazırladığı sınav, Ege Üniversitesi kampüs yerleşkesinde dün 10:00-12:00 saatleri arasında gerçekleşti. Sınavda, yüzlerce aday kıyasıya ter döktü.

Bayraklı Belediyesi ve Ege Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen sınav hakkında konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Tüm çabalarımız çocuklarımız için. Bayraklı'yı çocukların ve gençlerin kenti yapacağımızı hep söylemiştik. Mevcut standartların çok üzerinde, çocuk odaklı, yaşadığımız kente özgü bir eğitim modeli geliştirerek çocuklarımızı yetiştirmek asıl hedefimiz. Bunun için de alanında uzman, doğru personel seçimini çok önemsiyoruz. Bu yüzden Ege Üniversitesinin ilgili birimleri ve profesyonel kadrolarıyla çalışmayı tercih ettik. Aynı zamanda belirli oranda da olsa öğretmen istihdamı konusunda ilçemize katkımız da gerçekleşmiş olacak. Çocuklarımızın sağlıklı koşullarda, en iyi eğitimi almaları için elimizden geleni yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Sınava giren tüm meslektaşlarımın heyecanını yürekten paylaşıyor, emekleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki günlerde Bayraklı Belediyesi Ailesi'ne katılacak yeni arkadaşlarımıza ise başarılar diliyorum” dedi.

“Liyakata dayalı seçimden umutluyuz”

Sınav öncesi konuşan adaylar ise liyakat esaslı, adaletli ve şeffaf bir seçimden sonra gerçekleşecek alımlardan son derece memnun olduklarını dile getirdi. Öğretmenler, “Bayraklı Belediyesinin bu şekilde liyakata dayalı ve adil bir seçim süreciyle sınav gerçekleştirmiş olması, biz öğretmenler için çok umut verici bir durum. Bizlere vermiş oldukları bu umut ve imkandan dolayı Bayraklı Belediyesine ve Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'a çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Öğretmenler, psikolog ve psikolojik danışmanlar iş başı yapacak

Bayraklı Belediyesi ve EÜÖDEM'in birlikte gerçekleştirdiği sınava katılan adaylar, seçim sürecinin ardından okul öncesi öğretmeni, psikolog ve psikolojik danışman olarak Ş. bünyesinde açılan anaokullarında istihdam edilecek.