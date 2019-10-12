Bayraklı'da okullar yenileniyor

Bayraklı Belediyesi, okullardaki ihtiyaçların giderilmesi için yaptığı çalışmalar kapsamında; kentteki 50 okulun bakım, onarım, boya ve temizlik işlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin okul bahçelerinde güvenli bir şekilde oynamalarını sağlayabilmek içinde çimlendirme yaptı, çöp kutularını yeniledi. Ekipler ayrıca, okulların içinde ve çevresinde öğretmenlerin ve öğrencilerin rahatça zaman geçirmeleri için yeni yeşil alanlar ve oturma grupları oluşturdu. Bitkilendirme ve budama işlemlerini tamamlayan ekipler, yabancı otları temizleyerek, çocuk oyun gruplarını ve oyun alanlarını kauçuk zeminle kapladı. Ekipler ayrıca, anaokuluna giden ve 3-6 yaş arasındaki çocuklara çevre bilincini aşılamak, çevreye duyarlı bireylerin yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla okullara küçük hobi bahçeleri de kazandırdı.

Öğrencilerin tertemiz okullarda eğitim almalarını sağlamak ve tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı'da bulunan 50 okulun neye ihtiyacı varsa imkanlarımız dahilinde biz üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Çocuklarımızın eğitimleri için tüm imkanlarımızı seferber ederiz" dedi.