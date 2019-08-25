Bayraklı'da parklara kauçuk zemin

Ekipler bu kapsamda 40'a yakın parkta oyun grubu ve spor aletleri zeminlerini toplamda 6 bin metrekarelik kauçukla döşeyecek.

Koruyucu özelliği, esnekliği ve darbe emiciliği sayesinde düşme veya darbe sonucu oluşabilecek yaralanmaların önlemesi amacıyla park oyun gruplarının ve spor aletlerinin zeminlerine Bayraklı Belediyesi tarafından kauçuk döşeniyor. Bu kapsamda yapılan çalışmaların ilki Manavkuyu Mahallesi Vedat Saatçiler Parkı'nda bulunan oyun grubunun 288 metrekarelik zemininde uygulandı. Toplamda 6 bin metrekarelik kauçuk Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin belirlediği 40'a yakın parkta döşenecek.

Revizyon çalışmaları da yapılacak

Çocukların daha sağlıklı ve modern parklarda oynayabilmeleri için kauçuk zemin kaplama çalışmalarının ihtiyaç duyulan 40 parkta gerçekleştirileceğini vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, çalışmaların sadece zeminle sınırlı kalmayacağını aynı zamanda parkların birçoğunda revizyon çalışmalarının da yapılacağını belirtti.