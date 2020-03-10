Bayraklı'da piyano resitali

Bayraklı Belediyesinin 6-12 yaş arasındaki piyano kursiyerleri, performanslarıyla profesyonelleri aratmadı. Piyano eğitmeni Özlem Menokan yönetimindeki 23 kişilik gösteri grubu, izleyenlerden tam not aldı. Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezinde düzenlenen 'Küçük kursiyerlerden piyano resitali' başlıklı etkinliğe, aileler ve kursiyerlerin arkadaşları da büyük ilgi gösterdi. Gösteriyi Tunceli Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de izledi. Büyük beğeni toplayan etkinlik sonrası izleyenler minik kursiyerleri ayakta alkışladı.

Çocukların sosyal ve kültürel aktivitelerle gelişimlerine katkı sağlamak istediklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim için çok önemli, çok değerli. Onların sanata olan ilgilerini keşfetmek, geleceğin sanatçılarının yetişmesine katkı sağlamak istiyoruz. Bu doğrultuda açtığımız kurslara katılan tüm çocuklarımızı kutluyorum. Bu tür etkinliklerimiz ve kurslarımız devam edecek. Her şey geleceğimiz olan çocuklarımız için" diye belirtti.