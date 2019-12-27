Bayraklı'da piyano ve şan kursu

Bayraklı Belediyesi, kültür ve sanat alanında açtığı kurslarla dikkatleri üzerine çekiyor. Eğitimlere, müzik alanında kendini geliştirmek isteyenlerin yanı sıra, güzel sanatlar ve konservatuvar sınavlarına hazırlanan gençlerde büyük ilgi gösteriyor. Son olarak ücretsiz kurslarına piyano ve şan eğitimini de ekleyen Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü; tiyatro, drama, resim, Latin dansları, halk oyunları, karikatür, takı, bağlama ve gitar kurslarıyla genç yeteneklere destek veriyor.

Şan dersine katılan kursiyerlerin önce ses sınırları belirleniyor. Daha sonra diksiyon, doğru nefes kullanımı ve ses kontrolü eğitimi alan kursiyerler, doğru şarkı söylemeyi öğreniyor. Piyano derslerinde ise piyanonun teknik ve mantık özellikleri, sağ ve sol el kullanımı, müzik notaları ve terimleri, majör ve minör gam, akor, solfej ve armoni eğitimleri veriliyor. Bu eğitimleri tamamlayanlar, bir müzik eserini çalmaya hazır hale geliyor.

Öte yandan eğitimler; pazartesi 75. Yıl Kültür Merkezinde 10.00-17.30, salı Osmangazi Hizmet Binasında 10.30-18.30, çarşamba Onur Açık Hava Tiyatrosunda 10.30-17.30, cuma 75. Yıl Kültür Merkezinde 10.00-12.00, cumartesi İhsan Alyanak Kültür Merkezinde 11.00-16.00 saatleri arasında veriliyor. Piyano ve şan kursuna katılmak isteyenlerinse; Bayraklı Belediyesi Kültür Müdürlüğünün 477 20 00 numaralı telefonunu arayarak ayrıntılı bilgi alabileceği kaydedildi.