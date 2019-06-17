Bayraklı'da renkli Babalar Günü etkinlikleri

İzmir'de, Bayraklı Belediyesi tarafından Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Cumartesi günü satranç şöleninde karşı karşıya gelen babalar ve çocukları, pazar günü ise futbol müsabakalarında kıyasıya mücadele etti.

Bayraklı ilçesinde, Babalar Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Hafa sonu düzenlenen etkinliklerde ilk olarak satranç şöleni yapıldı. Üç ayrı kategoride yapılan müsabakalara 160 kişi katıldı ve babalar ile çocukları karşı karşıya geldi. Babalar ve çocukları, 5 tur İsviçre sistemi ile 25 dakika hızlı satranç oynadı. Çocukları satranç turnuvalarına hazırlamak, aileleriyle birlikte satrançla dolu keyifli bir gün geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik gün boyu sürdü. Turnuvanın sonunda düzenlenen ödül töreninde, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper dereceye giren yarışmacılara; madalya, satranç takımı ve kuplarını verdi.

Bayraklı Belediyesi'nin bir diğer Babalar Günü organizasyonu ise pazar günü Şehit Ümit Boz Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Spor müdürlüğü babalar ve çocuklarını futbol organizasyonunda bir araya getirdi. 4'e bölünen futbol sahasında toplamda 16 takımda babalar çocuklarıyla kıyasıya mücadele etti. Çocuklar maç seremonisinde babaların ellerini öperek maça başladı.

Bayraklı'nın hemen hemen her bölgesinden gelen baba ve çocuklar, 15'er dakikalık gösteri maçlarını tamamladıktan sonra; penaltı atışı, halat çekme ve çuval yarışı gibi birbirinden eğlenceli aktivitelerle keyifli zaman geçirdi. Bu anlamlı etkinliğe LÖSEV de bir takımla katıldı. Etkinlik sonunda günün anısına çocuklar için hazırlanan 7'den 70'e çocuk, kültür ve edebiyat dergisi dağıtıldı.

Satranç etkinliğinde konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Öncelikle çocuklarımızın annelerini ve babalarını bu turnuvaya katıldıkları için özellikle kutlamak istiyorum. Çok coşkulu bir ortam. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda bu etkinliklerimizi birazcık daha büyütüp, güzelleştirip, eksiklerimizi telafi ederek daha güzel organizasyonlarda yine beraber oluruz. Artık satranç bir oyun olmaktan ziyade spor olarak kabul edilen bir ala ve bunu Bayraklı'nın tamamına yayarak, hep birlikte daha güzel işlere imza atarız diye düşünüyorum” dedi.