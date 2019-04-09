Bayraklı'da Serdar Sandal mesaiye başladı

Resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'den belediye başkanı seçilen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, mazbatasını aldı. Sandal ve beraberindeki meclis üyeleri, daha sonrada Atatürk anıtına çelenk bırakmasının ardından belediyede gerçekleştirilen devir-teslim törenine katıldı.

Başkan Sandal, başkanlık mührünü ve görevini başkan vekili Fahrettin Orandı'dan devraldı. Meclis salonunda personel ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Sandal, “Kimseyi ötekileştirmeye değil, toplumun tamamına hizmet etmeye geliyoruz. Bizim için; vatandaşın kimliği, inancı, oy verdiği partinin çok büyük bir önemi yok. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Alevi, Sünni bunların bizim dünya anlayışımızda ve bizim zihnimizde bir değeri yok. Bunu bütün arkadaşlarımın böyle bilmesini istiyorum” diye konuştu.

Bayraklı'ya hizmet etmeye geldiklerini belirterek, "Farklı siyasi partilere oy veren yurttaşlarımız da bizim başımızın tacıdır” diyen Sandal, “AKP, MHP'ye oy veren yurttaşlarımıza sesleniyorum; Biz sizin gönül kapınızı araladık. Bazı nifaklar oraya girmemize engel olmuş olabilir. Kapıyı açık tutun; bu 5 yıl gelip, o gönüllerin tamamına yerleşeceğiz ve bir daha ki sürecimizi rekor üstüne rekorla tamamlayacağız. Belediyeden anladığımız şey hizmettir" diye konuştu.

Bayraklı Belediye Başkanı Sandal, makamına oturmasının ardından gelen tebriklere teşekkür ederek, çiçek yerine engellilere tekerlekli sandalye olarak geri dönecek bir kampanyanın kendilerini daha mutlu edeceğini söyledi. Sosyal medya hesabından da duyuru yapan Başkan Sandal, İzmir Engelli Eğitim Yardımlaşma Dayanışma Yardımlaşma Derneği'ne bağışta bulunulmasının çiçeklerden daha değerli olduğu notunu düştü.

Törenlere ise; CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, İYİ Parti ilçe Başkanı Erdinç Çobanoğlu, meclis üyeleri, CHP il yönetimi temsilcileri, ilçe gençlik ve kadın kolları üyeleri ile yoğun yağmura rağmen çok sayıda vatandaş katıldı.