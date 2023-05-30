Bayraklı'da sınav heyecanı

10 Haziran'da gerçekleşecek sınav için 5 Haziran'a kadar başvurulabilecek.

Yetiştirdiği başarılı öğrencilerle dikkat çeken Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezi, önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için yeni öğrencilerini belirleyecek. 19 sınıf ve bin 200 öğrenci kapasiteli eğitim merkezi için, yeni sezonda da 7'nci, 8'inci, 11'inci ve 12'nci sınıflara alım yapılacak. Bu çerçevede, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında da ücretsiz eğitim alacak öğrenciler kurum kabul sınavı ile belirlenecek. Sınav için son başvuru 5 Haziran'a kadar yapılabilecek, sınav ise 10 Haziran'da gerçekleştirilecek. Öğrenciler, ücretsiz eğitim fırsatı hakkında detaylı bilgiye 0232 935 0 335 numaralı telefondan ulaşabilecek.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezimiz ile Bayraklı'nın çocuklarına ücretsiz eğitim imkanı tanırken, hayallerindeki okullarda da eğitim almalarının kapılarını aralıyoruz. Çocuklarımızın başarısı, hepimizin gururu ve mutluluğu oluyor. Sınava girecek tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.